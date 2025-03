Duell im ORF: Beate Meinl-Reisinger gegen Rosamunde Pilcher

Klar, man hätte das herrliche Wetter am vergangenen Sonntag für eine Wanderung nutzen können, aber wenn ich gesunden Schlaf suche, dann ist ein Rosamunde-Pilcher-Film genau das Richtige. Um endlich friedlich ins Reich der Träume gleiten zu können, ist ein Nachmittags-Pilcher fast so hilfreich wie ein Formel-1-Rennen.

Der Österreichische Rundfunk hatte an diesem Tag aber anderes im Sinn, Pilcher musste warten. Verkündet wurde eine Programmänderung, auf ORF 2 lief eine ZIB Spezial, die sich mit der Mitgliederversammlung der Neos beschäftigte. Verständlich, die Republik hielt am Sonntag den Atem an, ob sich die Pinken zu einer Koalition mit ÖVP und SPÖ durchringen können.

Also: Liveschaltung zu den Neos ins Wiener Arsenal, ORF-Innenpolitikexperte Peter Unger analysierte, Beate Meinl-Reisinger strahlte.