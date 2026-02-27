Lektion 31: Ein Leben wie im Roman

Letzte Woche ist es wieder passiert – beim Blick auf den Holztisch im nordenglischen Haworth, an dem die Brontë-Schwestern Charlotte, Emily und Anne ihre Romane verfassten. Etwas Ungreifbares, vielleicht die Wuchtigkeit des Tisches, der den Raum nahezu ausfüllte, oder die Anekdote, dass die drei ihn allabendlich umkreisten, um ihr Werk zu besprechen, löste es aus. Wie ein Windstoß aus dem Moor schwappte eine seltsam melancholische Emotion heran und mit einem Mal war es kaum zu fassen, dass man auf denselben Dielen wie die Autorinnen stand.

Wackelige Knie

Ist es eine Altersfrage? Oder ist es als Anglistin die thematische Neigung? Das erste Mal passierte es im Sommer 2021. Auf dem Heimweg von der Schule war die Autobahn gesperrt. Es ging über gewundene Landstraßen nach Hause – vorbei am Cottage, in dem Jane Austen ihre Romane schrieb. Beim Überschreiten der Hausschwelle, hinein ins Refugium der Autorin, das die Zwanziger-Jahre dieser Kolumnistin wie keine andere geprägt hatte, kam ein Gefühlsschwall, der die Knie wackeln ließ.