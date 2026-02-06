Lektion 30: Verräter, überall!

Wären Sie lieber ein Verräter oder ein Getreuer? Würden Sie es bevorzugen, Menschen anzulügen und „zu eliminieren“ oder Bösewichte zu entlarven?

Sie sind verwirrt? Nun, bald könnten diese Fragen auch hierzulande heiß diskutiert werden. Immerhin sind nicht nur „Dancing Stars“ und „Die Millionenshow“ aus Großbritannien importiert, sondern auch „Was gibt es Neues“ (orig. „Have I Got News For You“ – deutlich politischer) und „Herzblatt“ („Blind Date“ – diese Erkenntnis kam mit einer leichten Enttäuschung, fühlte sich dieses Format als Kind doch so österreichisch an).