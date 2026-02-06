Bauer sucht Britain

Lektion 30: Verräter, überall!

Von einer Österreicherin, die auszog. Sowie den Hürden und Hindernissen, die sie dabei meistert.
Anna-Maria Bauer

06.02.2026, 14:55

Wären Sie lieber ein Verräter oder ein Getreuer? Würden Sie es bevorzugen, Menschen anzulügen und „zu eliminieren“ oder Bösewichte zu entlarven?

Sie sind verwirrt? Nun, bald könnten diese Fragen auch hierzulande heiß diskutiert werden. Immerhin sind nicht nur „Dancing Stars“ und „Die Millionenshow“ aus Großbritannien importiert, sondern auch „Was gibt es Neues“ (orig. „Have I Got News For You“ – deutlich politischer) und „Herzblatt“ („Blind Date“ – diese Erkenntnis kam mit einer leichten Enttäuschung, fühlte sich dieses Format als Kind doch so österreichisch an).

Intrigen im Schloss

„Traitors UK“ ist eine Realityshow, die auf dem Werwolf-Spiel basiert: 22 Spieler ziehen in ein schottisches Schloss. Drei bis vier von ihnen werden zu Traitors, zu Verrätern, die jeden Tag heimlich eine Person aus dem Spiel werfen. Die Faithfuls, die Getreuen, müssen in der abendlichen Tafelrunde versuchen, einen Verräter zu entlarven, bevor keine Getreuen übrig sind.
 

Lektion 29: Wenn einen die Wahlheimat kaltlässt

Selbst als jemand, der Realityshows sonst meidet, muss eingeräumt werden: Die Show fesselt.  Das atmosphärische Schloss, die sagenhafte Moderatorin Claudia Winkleman  und die fabelhaften Intrigen. Das findet ganz England: Die Sendung ist das derzeit meistgesehene Fernsehprogramm, die Celebrity-Version wurde von 14 Millionen Zusehern verfolgt und räumte beim TV Choice Award ab. Wenn Ihnen beim nächsten England-Urlaub die Serie unterkommt, wissen Sie warum. 
Aber können  Sie  mir überhaupt vertrauen?  Habe ich Ihnen doch glatt unterschlagen, dass dieses Showformat  eigentlich  aus den Niederlanden kommt.  

