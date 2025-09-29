Lektion 25: Schnittkurs mit Tiefgang

Allen damaligen Warnungen der Werklehrerin zum Trotz hat diese Kolumnistin unlängst an einem Linolschnitt-Workshop teilgenommen. In der intimen Umgebung eines ländlichen, zum Atelier umfunktionierten Wohnzimmers wurden innerhalb der zwei Stunden aber nicht nur Gravurtipps und oberflächliche Nettigkeiten ausgetauscht. Vielmehr haben das sanfte Nachfragen der Kursleiterin und die wiederholte Aufforderung, langsam zu arbeiten (weil dann der Schnitt mit dem Geißfuß besser zu kontrollieren ist), sowohl zu einem Dutzend selbst bedruckter Geschenkanhänger geführt als auch zu tiefer Entspannung. Dieser Workshop war nicht nur Basteleinheit, sondern ein bisschen auch Therapiestunde.

Am Kursende darauf angesprochen, lächelt die Linolschnitt-Lehrerin: Das sei ihr Versuch, die Gemeinschaft ein bisschen zu stärken.