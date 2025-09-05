Lektion 24: Die Sportart der Könige

Großbritannien ist ein Land der Paradoxe. Einerseits ist es etabliert, seine Besorgungen im Pyjama zu erledigen; andererseits schlüpft man für den samstäglichen Tagesausflug schon mal in Cocktailkleid und Fascinator.

Pferderennen sind aber natürlich die Sportart der Könige. 1605 soll sich König James I. so sehr darin verloren haben, dass er vom Parlament gemaßregelt wurde, sich doch bitte wieder auf die Regierungsgeschäfte zu konzentrieren. Und noch heute eröffnet der britische Monarch jeden der fünf Tage des Royal-Ascot-Spektakels. (Ist das nicht etwas monoton?) Doch gleichzeitig sind Pferderennen auch die Unterhaltung der Massen, bilden nach Fußball die zweitbeliebteste Sportart im Land und erwirtschaften jedes Jahr rund 4 Milliarden Euro.