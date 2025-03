Lektion 18: Wieso der Frühling sonntags um 16.47 begann

In unserer englischen Vorortegasse hat der Frühling vergangenen Sonntag um 16.47 Uhr begonnen. Nicht, weil der Magnolienbaum seine ersten zögerlichen Knospen zeigte, sondern weil zum ersten Mal wieder der blecherne Jingle zu hören war.

In der warmen Jahreszeit fährt jeden Tag ein weißer Van mit bunten Stickern durchs Grätzel, parkt alle hundert Meter ein und lockt mit seiner durchdringenden, seltsam unheimlichen Melodie die Anrainer aus den Häusern – um ihnen Schleckeis zu verkaufen, das doppelt so viel kostet wie im Supermarkt ums Eck.

Kälteresistent

Soeben (es ist 17.05, er ist heute spät dran) ertönte der Jingle wieder und obwohl es nur sieben Grad hat und Regentropfen drohen, schlendert wenig später ein Paar mit dem hier so begehrten Softeis samt Schokoladestäbchen am Fenster vorbei. Aber natürlich: Würden Engländer auf warmes Sommerwetter warten, könnten sie Eistage in manchen Jahren an einer Hand abzählen.