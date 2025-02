Lektion 17: Wieso England das wahre Land der Liebe ist

Erstens: Ja, der Heilige Valentin war ein römischer Märtyrer. Doch die erste Valentinstagskarte der Welt wurde 1477 im englischen Norfolk versandt. Übrigens von einer Frau. Die Britin Margery Brews schrieb ihrem geliebten John Paston, gleich zwei valentines und bat ihn, sie zu heiraten. You go, girl!

Love is all around.

Aber, am ausschlaggebenden in dieser höchst objektiven Zusammenstellung: Keine Interaktion hat in der Einsamkeit zwischen Pandemie und Brexit derart viel Kraft gespendet, wie die tägliche Frage der Shopbetreiberin ums Eck: „Is that everything, love?“ Immer noch: Wenn einem im Blumen-, Bio oder Backwarenladen die ältere Verkäuferin, die Enkelinnen-Gefühle weckt, (und ja, es funktioniert leider nur von dieser Personengruppe) am Ende der Frage, das liebkosende love, darling oder dear anhängt, steigt ein wärmendes Gefühl der Zugehörigkeit auf, das den ganzen Tag währt.