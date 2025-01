Lektion 16: Welchen smaragdgrünen Vorteil man als Wahlbritin hat

Aber diese Woche wurde aller Frust in Relation gerückt: Beim Heimatbesuch drangen nämlich vertraute Klänge aus den Smartphone-Lautsprechern und Gesprächsfetzen der Vorbeigehenden. Gespräche über Glinda, Glizz und „Defying Gravity“, die der Autorin dieser Zeilen schon vertraut waren – um es in akkurater britischer Zeitrechnung auszudrücken – , bevor Prinz William und Catherine Middleton verheiratet waren.

Okay: Manchmal, ganz manchmal schleichen sich Zweifel ein. Wenn im englischen Supermarkt schon wieder die Gurken aus sind. Wenn Brexit-bedingt ein weiteres Paket beim Zoll hängen bleibt. Wenn im Londoner Restaurant das Glas Wein so viel kostet, wie die teure Flasche im Wiener Supermarkt.

Mit Erstaunen musste ich damals feststellen, dass der Musicalbesuch eher dem heimischen Kinogang glich: Gäste traten in Jeans und Sneakers in das imposante Gebäude. Die Winterjacke wurde nicht an der Garderobe abgegeben – eine solche gab es nicht – sondern in den Platz unter dem Klappsessel gestopft. Und in der Pause stellte man sich nicht für ein Glas Sekt an, sondern holte sich im Bauchladen der Theatermitarbeiterin ein Eis.