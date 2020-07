Auf der Suche nach dem perfekten See

Viererkette. Österreich ist fein klein. Vier Seen in einer Woche zu sehen, das ist möglich. Und noch immer erholsam. Jeder See hat seine Vorzüge. Eine persönliche Betrachtung.

Der Neusiedler See. Seine Farbe ist matschig-braun. Das ist kein Nachteil, denn der Himmel wirkt dadurch umso blauer. Sein großer Vorteil: Viele Sonnenstunden, viel Wind für Wassersport und sehr viele Winzer rundherum, die für guten Wein sorgen. Den Gatsch hält man so gut aus. Ein ruhiges Platzerl zum Entspannen ist das Seebad in Illmitz.