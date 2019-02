Andreas Gabalier: Empörende Empörung

„Wenn man sich die Texte durchliest, findet man keinen Nährboden für all diese Vorwürfe“, sagt Andreas Gabalier im KURIER-Interview (Seite 25).

Dann lesen wir uns halt einen Text durch. Etwa den von „Biker“. In diesem Lied singt (und schreibt) Gabalier: „Touren-, Renn-, und Harley-Fahrer/Herz haben wir ein gesundes/Italiener, Deutsche und Japaner/Grüßen tun wir uns/Und dass mit der Sozia geknuspert wird ist gewiss/Aber nur so fern sie nicht verwandt mit einem ist“.

Die etwas merkwürdige Betonung, dass das „Knuspern“ nur nicht verwandten Personen (no na) vorbehalten ist, einmal beiseite lassend: Natürlich kann man sagen, hier sind Motorrad-Marken gemeint (wobei, die Harley ist doch aus den USA?). Aber wer so textet, nimmt die Assoziation Deutschland/ Italien/ Japan = die Achsenmächte des Zweiten Weltkriegs zumindest in Kauf.

Kann es sein, dass der über die Empörung empörte Gabalier die Empörung als Werbeträger mit einkalkuliert?