Das Althoff Seehotel "Überfahrt": Das Tophaus am Tegernsee

Das Seehotel "Überfahrt" altert in Würde und erfindet sich doch immer wieder neu. Schon der Heimatdichter Ludwig Thoma fand hier eine kulturelle Heimat. Gäste wie Fürst Rainier von Monaco genossen die sprichwörtliche Stille und den luxuriösen, aber nie protzigen Stil des Hauses – alpine Eleganz mit kosmopolitischem Understatement, gestaltet von der international renommierten Interior-Designerin Anna Maria Jagdfeld .

Der Tegernsee ist – neben Sylt – Deutschlands Luxusdestination Nummer eins. Im Gourmetrestaurant " Überfahrt " veredelt Cornelia Fischer ihre "lokalen Helden" wie Sellerie oder Karotte mit globalen Akzenten. Alpine Teller mit weltoffener Aromatik – und als charmante Einstimmung der "Vorbote": Eine Miniatur meines Hauptgerichts stimmt meinen Gaumen ein.

Was die Überfahrt zum echten Wellness-Ziel macht, ist der überwältigende "4 elements spa by Althoff". 3.000 Quadratmeter Luxus inklusive Ruheräumen mit Seeblick und Privatstrand schätzen auch Fußballprofis, die hier regelmäßig regenerieren. Wenn die Überfahrt ein Manko hat, dann dieses: Sie wird oft unterschätzt. Sie ist nicht laut, nicht protzig – und wird vielleicht deshalb nicht immer so wahrgenommen, wie sie es verdient. Für mich ist sie das Tophaus am Tegernsee und eines der besten Hotels Deutschlands.