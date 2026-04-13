Alt genug, um zu feiern

Seit dem 21. Juli 2013 ist Philippe gemäß der belgischen Verfassung "König DER Belgier" und nicht "König VON Belgien". Philippe gilt als ausgeprägter Familienmensch. Mit seiner Ehefrau Mathilde hat er vier Kinder (Thronfolgerin Elisabeth, die Prinzen Gabriel und Emmanuel und Prinzessin Eléonore). Immer wieder betont er die Bedeutung seiner Familie.

Im belgischen Königshaus kann Mitte der Woche ausgiebig gefeiert werden. Denn am 15. wird König Philippe 66 Jahre alt und seine Jüngste, Prinzessin Eléonore, wird am Donnerstag 18 und somit volljährig.

Das royale Nesthäkchen tritt ins Erwachsenenleben

Nun wird also die Jüngste der Königsfamilie 18. und damit volljährig. Eléonore darf Spirituosen kaufen (der Kauf von Bier und Wein ist bereits ab 16 erlaubt) und ab jetzt besteht für sie als belgische Staatsbürgerin Wahlpflicht.

Die Vierte der Thronfolge (hinter ihren drei Geschwistern) befindet sich noch in der Schulausbildung. Nach dem renommierten "Sint-Jan Berchmanscollege" in Brüssel, eine Schule, die für ihre Strenge und akademische Ausrichtung bekannt ist, und dem "Heilig-Hartcollege" in der belgischen Gemeinde Tervuren, besucht Eléonore seit Sommer 2023 die "International School of Brussels" (ISB).

Für die Prinzessin war der Schulwechsel eine große Umstellung. Denn der gesamte Unterricht wird in Englisch abgehalten. Allerdings kann sie sich einen individuellen Stundenplan erstellen, der auf ihre besonderen Bedürfnisse abzielt.

Als einziges der vier Königskinder lebt Eléonore noch unter dem königlichen Dach mit ihren Eltern. Mit einem Vater, der als der "stillste" König Europas bezeichnet wird und der sich in der ruhigen Rolle des Familienvaters wohl fühlt.