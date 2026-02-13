Von Schauspieler Alfred Dorfer Korruption hat manchmal Strukturen, die dem Fußball erstaunlich ähneln. Auch hier gibt’s die Regionalliga, die eher bei uns beheimatet ist. "Da werden wir keinen Richter brauchen" oder "Geht das Ausmalen auch ohne Rechnung?" Das vermeidet lange Wege und Steuern.

Die Bundesliga in Sachen Korruption wird eher der östlichen Hemisphäre zugeschrieben. Also: Liefern oder Knieschuss. Da geht es schon um größere Dimensionen, ein Hauch von Internationalität weht durch den Deal, die Folgen sind weitreichend und schließen Körperverletzungen nicht aus. Aber wenn es um die ganz große Nummer geht, global und milliardenschwer, braucht es absolute Profis. Und in dieser Champions League darf die Schweiz nicht fehlen.

Die FIFA ist ein schöner Beweis dafür, sie ist quasi die UNO des Fußballs, nur konsequenter. Waren manch optimistische Geister noch der Ansicht, nach Blatter könne nichts Besseres nachkommen, nun, sie irrten. Die WM-Vergabe an Russland war als demokratiepolitisches Aufbauprojekt gedacht, und spätestens seit 2022 wissen wir, es hat gefruchtet. Ebenso war es überfällig, eine Fußballgroßmacht wie Quatar mit der Ausrichtung zu betrauen.