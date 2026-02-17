Valentinstag mit J.Lo und Mirjam W.

Jetzt fand also der Valentinstag statt. Glaubt man den Medien, baden Paare an diesem Tag in Rosenblättern, schlürfen sich Champagner aus den Bauchnabeln oder machen sich in Fußballstadien auf Knien Heiratsanträge. Ich durfte ihn einst mit Jennifer Lopez und Mirjam Weichselbraun verbringen, was dieser Vorstellung ziemlich nahekommt. Wenn man gerade Single ist, sagt man sich, so schlecht ist das Leben trotz allem nicht zu einem.

Passfotos und Pinot Grigio Berlin, Interview mit J.Lo. Ihr Film geriet rasch in Vergessenheit, was blieb, ist ein einzigartiges Fotodokument: Ich trage ein schlammgrünes Hemd und schaue damit aus, als käme ich von der Feldwoche beim Bundesheer. Neben ihr zur Salzsäure erstarrt, stiere ich in die Kamera, wie Promis, wenn die Handschellen klicken. Jenny from the Block dagegen wirkt vergnügt wie in den Flitterwochen. Sie umschlingt mich und grinst wie Ben Affleck in der Hochzeitsnacht. Versprochen wurde mir eine biestige Diva mit Allüren wie Cleopatra. Gekommen war jedoch eine herzliche Frau ohne Angst vor Fragen.