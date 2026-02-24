Brille und Mantel ist nicht Jacke wie Hose

Emmanuel Macron hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos eine Sonnenbrille getragen. Das ist witzig, weil die Welt irgendwie am Abgrund steht, aber ein französisches Medium stilistisch empört die Frage stellte: drinnen?! Monsieur Macron hielt dann noch eine bewegende Rede, Europa müsse sich wehren, gegen die imperialistischen Tendenzen, doch da hatte längst das Internet übernommen, der Imperialismus geriet zur Nebensache. Artikel erörterten die Frage, warum (Augenentzündung), warum wirklich (hat seine Frau wieder zugelangt?), was (die Pacific von Henry Jullien) und wie viel (659 Euro).

Seidentraum und Fäustlinge Wenn Nebensächlichkeiten der Weltgeschichte zur Hauptsache werden, fühlen wir uns immer seltsam bewegt. Wie willens wir sind, uns darauf einzulassen, erstaunt bisweilen. Die Spiegelbrille von Macron ist dermaßen ein Renner, dass der Onlineshop des Herstellers zusammengebrochen ist.