Auch, wenn er an manchen Orten und zu manchen Zeiten (etwa in den Innenräumen Wiener Verkehrsmittel in der Früh, in vielen Betriebskantinen zu Mittag und bei Parteisitzungen der SPÖ und FPÖ derzeit ganztägig) nicht begangen wird:

Heute ist Tag des Lächelns.

Die Wissenschaft unterscheidet vier Arten des Lächelns: Fröhlich (habe die Wahl gewonnen), höflich (danke allen Wählerinnen und Wählern), geheuchelt (gratuliere den anderen Wahlgewinnern) und dominant (beginne Koalitionsverhandlungen).

Die Natur hat sich das Konzept des Lächelns übrigens deshalb einfallen lassen, weil wir damit einem Fremden signalisieren können, dass wir nicht sein Feind sind. Nebeneffekt: Da wir unbewusst den Gesichtsausdruck anderer nachmachen, wirkt Lächeln ansteckend, sagt die Wissenschaft.

Ob die das auch im Morgenverkehr und in der Politik getestet hat, weiß man nicht.