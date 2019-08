125. Geburtstag: Geschichten aus der Vienna-Vergangenheit

Schon als Jung-Siebzigerin drohte die Vienna (wie später noch einige Male) an Funktionärseitelkeiten zu zerbrechen. Die ärgerten den vom grimmigen Nationalteamverteidiger zum Sektionsleiter gewordenen Rudi Röckl einst dermaßen, dass er, der g’lernte Elektriker, klammheimlich Mikrofone im Kamin des Sitzungszimmers installierte. So bekam Röckl, in seinem vor der Hohen Warte geparkten Auto sitzend, jeden nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Beschluss und jede Intrige des Führungsgremiums mit, die er dann postwendend Journalisten verriet.

Entnervt suchte Viennas Vorstand in seinen eigenen Reihen den Verräter. So lange, bis nur noch die zwei Ranghöchsten übrig blieben, doch am nächsten Tag erneut „streng Vertrauliches“ in den Zeitungen stand. Zumal sich mit Vienna-Streitereien damals noch Schlagzeilen machen ließen, weil die Blau-Gelben zum fixen Bestand des Fußball-Oberhauses zählten.

Inzwischen spielt der Jubilar nur in der vierten Liga. Lockt aber nach überlebtem Konkurs und Zwangsabstieg dank seiner Tradition wieder jüngeres Publikum, ja sogar ältere Promis und namhafte Sponsoren an. So werden am selben Tag, an dem der LASK Club Brügge empfängt, anlässlich des 125. Vienna-Geburtstages bei einem Fußball-Talk im UNIQA-Tower Ex-Weltmeister Mario Kempes (der argentinische WM-Schützenkönig stürmte 1986/’87 für die Vienna) und Peter Stöger (der neue Austria-Sportdirektor war 1987/’88 als Spieler und von 2007 bis 2010 als Trainer bei der Vienna) Ehrengäste sein.