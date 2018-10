Zwei Jugendliche überwinden die alte Feindschaft

„Jede Wolke erzählt eine Geschichte“, beginnt Glatzen-Per von der Leinwand zu erzählen. Während sich in seinen Händen zwei Wolken scheinbar in Gruppen von Menschen verwandeln, schildert er den Beginn von Astrid Lindgrens „ Ronja Räubertochter“: Zwei verfeindete Räuberbanden, eine ur-arge Gewitternacht in der einerseits Burg und Berg gespalten werden und andererseits (nicht nur) Ronja geboren wird.

Der fast poetisch, sanfte Start der Eröffnungsproduktion der neuen Theater-der-Jugend-Saison geht mit dem Live-Auftauchen des genannten Erzählers auf der Bühne über in eine zumeist rasante, stark körperbetonte und doch immer wieder auch Platz für zarte Gefühle lassende zweistündige (eine Pause) Version des Lindgren-Klassikers (Bearbeitung: Barbara Hass, Regie: Yüksel Yolcu). Der noch ziemlich junge Jakob Elsenwenger (26) spielt sehr überzeugend den alten, weisen Angehörigen der Mattis-Bande, der den fast kriegerischen Streit so satt hat.