Wie schafft ihr’s, nicht von der schrägen Bühne zu fallen?

Regisseur: Wie wollen wir zusammenleben?

Yolcu, in Berlin ab seinem Schulalter aufgewachsen, in Iğdır ganz im Osten der Türkei geboren, ist studierter Schauspieler und später auch Regisseur sowohl am Theater als auch im und für Film. In Deutschland hat er schon dutzendfach (auch) für Kinder und Jugendliche gearbeitet, in Österreich ist die Inszenierung des Astrid-Lindgren-Stoffes seine Premiere.

Lara: Wieso sind Sie dazu gekommen, genau dieses Stück zu inszenieren?

Yüksel Yolcu: Der Intendant vom Theater der Jugend, der Herr Birkmeir, hat mich gefragt, ob ich hier inszenieren möchte. Das hat mich sehr gefreut und ich hab zugesagt. Wir hatten zuerst ein paar andere Ideen. Irgendwann hat er vorgeschlagen, wie wär‘s denn mit Ronja. Da war ich sofort begeistert und fand das eine großartige Idee.

Adrian: Warum ist es eine gute Idee?

Der Stoff, das Stück behandelt so sehr das Thema, wie wir miteinander leben wollen. Wollen wir andere ausschließen, wollen wir Ignoranz zeigen oder wollen wir zusammen leben. Die beiden Eltern von Ronja und Birk, die mögen sich nicht, die hassen sich und die Kinder bringen sie zusammen.

Das Stück stellt auch die Frage, was ist es, was bedeutet es, Mensch zu sein. Man muss sich anstrengen, um zu lernen, um vielleicht den Weg der Toleranz, der Freundschaft zu gehen. Wie Birk und Ronja sich zusammenfinden das ist doch viel besser als sich die Köpfe einzuschlagen oder sich zu hassen wie die beiden Banden es so tun.

Ich fand, dass das sehr gut Bezug nimmt auf heute. Es gibt ganz viele Menschen, die flüchten müssen, die keine Zukunft sehen. Einige davon kommen nach Europa und so fragen wir, wollen wir die annehmen, können wir zusammen leben oder nicht. Das sind so starke Themen, die heute sehr aktuell sind, die aber ganz wichtige Fragen auch stellen, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen. Wie können wir lernen, noch besser, noch liebevoller miteinander umzugehen als der ewige Hass, das ewige Aussperren. Diese Themen haben mich sehr interessiert.

Lara: Was passiert in so einer Pause wie jetzt?

Die Pause ist wichtig, damit die Schauspieler runterkommen. Damit sie was essen, einen Schluck Wasser trinken, abspannen. Für die Bühne ist es auch wichtig, weil die umgebaut wird für den zweiten Teil. Und dann redet man in der Pause vielleicht, ob was vergessen wurde. Es ist ein sich ausruhen und sich noch einmal organisieren, damit man dann in den zweiten Teil gehen kann.

Lara: Wird in der Pause auch nachgeschminkt oder bleiben die Schauspieler so wie sie sind?

Es werden noch nachgeschminkt, aber manchmal ist es ja so, dass es noch andere Schminke braucht. Bis zum zweiten Teil ist ja ein halbes Jahr vergangen, der Junge ist jetzt voll fertig – da muss man noch zusätzlich was anderes schminken. In anderen Stücken muss man vielleicht noch stark nachschminken, wenn die Schminke verwischt ist.

KiKu: Wie sind Sie zum Theater gekommen?

So genau kann man’s nicht sagen. Ich war so 12 oder 13, mein älterer Bruder hat in einer Pantomimengruppe gespielt, eben ohne Worte nur mit dem Körper und der Raum hat so ganz gut gerochen für mich. Ich werde das niemals vergessen. Da hab ich die spielen sehen und das hat mich so begeistert und da hab ich dann wahrscheinlich irgendwie angefangen. Ich erinnere mich, als ich 17 war, hab ich in Berlin in einem Freizeit-Jugendklub mit Jugendlichen so zwei, drei Theaterstücke selber entwickelt, obwohl ich keine Ahnung hatte. Es ist eine Freude daran, ich weiß gar nicht genau, wann das entstanden ist.