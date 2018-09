Willkommen in der Welt der Dinosaurier

Wie funktioniert’s

Ein fast fünf Dutzend Leute-Team aus Film, Computertechnik, Hightech-Animation und Design erschuf die Dinosaurier in Aussehen und Bewegungsabläufen bis ins kleinste Detail – nach den Vorbildern aus der Vorvergangenheit – soweit bisherige Erkenntnisse reichen. 53 Techniker_innen und andere Spezialist_innen haben mehr als ein Jahr lang an der neuen Produktion gearbeitet. Eineinhalb Tage dauert der Aufbau der Saurier und ihrer Landschaft – die Pflanzen als aufblasbare Gummiwürste fallen leider stark gegenüber den kunstvollen Tieren ab-. In 23 riesigen LKW werden sie durch die Lande transportiert. Abgebaut ist dafür in fünf Stunden.

In den kleineren Dinos sind Menschen mit dem überdimensionalen Kostüm – ein rund 38 Kilo schwerer Rucksack - in der Arena unterwegs. Die Riesen – das größte Modell (Brachiosaurus) ist 11 Meter hoch und nicht ganz 17 Meter lang – werden gefahren. Sie stehen auf einem Gestell, in dem wie in einem flachen Rennauto Fahrer sitzen, die etwa den Brachio oder den Plateo durch die Arena kurven lassen.