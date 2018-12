Wenn die Polizei den Weihnachtsmann festnimmt...

Happy-End

Rustami, der schon als kleiner Bub in Afghanistan gern Texte schreib und Theater spielte, hat es nicht nur geschrieben, er schlüpfte in die Rolle des Weihnachtsmannes. Die Jus-Studentin, die auch schon in einer Anwaltskanzlei arbeitet, findet die Rolle als Polizistin im KiKu-Gespräch „ziemlich cool, da kann ich einmal so richtig Macht ausüben“. Ihr Kollege in Uniform ist berufliche Maschinenbau-Lehrling bei der ÖBB.

Der Jungautor und Weihnachtsmann hat dem kurzen Stück ein Happy-End verpasst. Er spielt seine Rolle so überzeugend und glaubhaft, dass die Polizistin und ihr Kollege beginnen, an ihn zu glauben und ihm Freiheit anbieten, wenn er ihre Wünsche erfüllt – nach einer Eisenbahn und einem Polizei-Schaukelpferd (!).

