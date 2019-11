Wechsel des Blickwinkels kann helfen

Schreiben – sonst eher nicht

Martin Mayr, der Zweitplatzierte, ist Angehöriger einer absoluten Minderheit. Wo auch immer in Österreich Schreibbewerbe stattfinden, Buben und junge Männer stellen meist weniger als zehn Prozent der Einsendungen. Und eigentlich, so gesteht er im Interview, „hab ich’s nicht so mit Schreiben. Ich hab gern und viel gelesen, am liebsten Krimis und Thriller.“ Aber er dachte sich, nachdem die Lehrerin in der Vöcklabrucker HAK (OÖ) vom Bewerb erzählt hatte, „schreib ich halt. Ich hab mich an die Form eines Gedichtes erinnert, das wir gelesen haben und ich hab frei drauf los geschrieben über Ängste bei alltäglichen Schulthemen. Und das ist rausgekommen. Dass ich beim Bewerb den zweiten Platz gemacht habe war doppelt überraschend.“ Doppelt deswegen, weil Martin Mayr den Text am letzten Tag in der HAK verfasste, in der 2. Klasse. Er hat die Schule beendet und im Mai eine Lehre mit Matura als Prozesstechniker begonnen. „Mein Traum, meine Vision war schon immer, etwas auf Papier zu zeichnen und aus dem ein fertiges Ding in Händen zu haben. Hauptsächlich ist das durchs Herumbasteln an meinem Moped gekommen.“