Schwarze Stunden

Einen Tag darauf ging ich wie jeden Morgen in die Schule, doch ich war, was sonst nie der Fall war, ziemlich ruhig. Warum war das so schlimm und warum hatte meine Mama geweint? An diesem Tag habe ich meine erste Latein-Schularbeit geschrieben. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich dieses Fach hasse. Meine Freunde fragten mich, was los ist, denn so still bin ich selten gewesen. Ich antwortete gar nichts und ging weg. Ich wusste nicht wirklich, wie schlimm diese Krankheit sein konnte und nahm sie deswegen nicht so ernst. Bis ich darüber aufgeklärt wurde.

Erst dann verstand ich den Trubel, konnte ihn aber dennoch nicht nachvollziehen. Ich war nie wirklich traurig, weil ich immer daran glaubte, dass alles gut werden würde und ich hatte mich auch keineswegs in dieses Thema verbissen. Meine Freunde wussten eigentlich jedes Detail über die Krankheit meiner Mama, was mir in dieser Situation sehr geholfen hat. Ich konnte ihnen alles anvertrauen und so musste ich nie alleine mit meinen Sorgen kämpfen.

Ich habe meine eigenen Wege gefunden, mit dieser Schocknachricht umzugehen, ohne dass es irgendwen belastet. Meine Mama und mein Papa versuchten alles zu tun, damit wir Kinder so wenig wie möglich mitbekamen. Meine Mama versteckte immer vor uns, wenn es ihr schlecht ging. Natürlich bekamen wir dies meistens mit, dennoch tat sie alles dafür, uns keine Sorgen zu bereiten.

Ich habe mich dennoch immer gefragt, warum es ausgerechnet meine Mama sein musste. Sie war die einzige in unserer Familie, die Sport betrieb, und die einzige, die sich gesund ernährte. Sie hat nie geraucht oder etwas getan, was ihrer Gesundheit schaden könnte, dennoch hat es sie erwischt. Mein größtes Vorbild, meine Mama.

Das ist für mich Angst … mit der Sorge um meine Mutter zu leben.

Vivien Daniel

Musisches Gymnasium Salzburg