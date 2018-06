Warum und wie dreht sich (fast) alles um Fußball?

Könnte es nicht gemeinsame Fußball-Weltmeisterschaften von Frauen und Männern geben – wie es ja auch bei Olympischen Spielen Bewerbe für Sportlerinnen und für Sportler gibt? Wie kommt es zu so großer Euphorie, gar zu Hass in Stadien und auf Fußballplätzen? Oder braucht es dieses Ventil, diesen letzten Hort archaischer Männlichkeit? Warum äußern sich prominente Fußballstars so selten zu politischen Ereignissen oder sprechen sich nicht gegen Rassismus, Homophobie, gegen Diskriminierungen aus? Warum finden Großereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele so oft in Ländern statt, die auf Menschenreche nicht achten – wie derzeit in Russland, in vier Jahren gar in Katar? Außerdem, warum finden sie in Ländern statt, wo neue Stadien gebaut werden müssen, die dann oft gar nicht mehr so genutzt werden, statt in England oder Spanien, die ohnehin genügend Stadien haben? Kommt der Video-Beweis oder würde der den Spielfluss stören? Das waren nur einige der Fragen, die Jugendliche aus der Berufsschule Mollardgasse, den Fachmittelschulen/PolyTechnischen Schulen Favoriten, Landstraße und Im Zentrum (1070), dem BORG 7, dem Wiedner Gymnasium und der bilingualen Schule Komensky in die jüngste Standpunkt-Diskussion einbrachten.

Die war – aus aktuellem Anlass – dem Thema „Die Erde dreht sich um den Planeten Fußball. - Wen geht das was an?“ gewidmet.