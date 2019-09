Wählen ja, aber wo kann ich das machen... ?

Stell dir vor, nein, ist eh allen klar, am Sonntag ist Wahl. Die zum Österreichischen Parlament. Und du darfst zum ersten Mal deine Stimmer abgeben, wie wählen oft auch genannt wird. Darfst, weil du schon 16 bist und obendrein die österreichische Staatsbürgerschaft hast.

Also, du darfst. Und du willst auch. Aber wo ist das „ Wahllokal“ (meist in einer nahegelegenen Schule) und was brauchst du mit?

Agnes und Melissa aus einem Gymnasium in Wien-Döbling treffen einander im Arne-Carlsson-Park mit Stefanie, die jahrelang Pressesprecherin im Wiener Rathaus war und nun in einer Agentur arbeitet. Die beiden Mädchen drehen Videos, die sie auf der noch jungen Plattform TikTok veröffentlichen. Einfach und irgendwie auch cool, manchmal auch mit einer Portion Humor, wollen sie diese und andere Infos vor allem an Erstwähler_innen ranbringen.