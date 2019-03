Von Einstein über Hawking und Karl Marx bis Pi-zza

Selbst Jugendliche, die nicht gerade Fans von Mathe oder auch Physik sind, fanden diesen Ausflug anlässlich des π (Pi)-Tages (zu Ehren der Kreiszahl 3,14... und so weiter) „ganz cool“, wie Tamara Ilić vom Schulschiff dem Kinder-KURIER anvertraute. Und nicht deswegen, weil es am Ende Pi-zza für alle gab.

Vielfältige Aktivitäten

Diese runden Speisen knüpften sozusagen dreifach beim Anlass für diesen Aktionstag an. Am Vortag des internationalen Pi-Days, der die Kreiszahl π feiert, hatten alle Jugendliche der 4a der Handelsakademie in der Floridsdorfer Franklinstraße sieben – teils interaktive – Stationen aufgebaut und betreut, die rund um Mathe, Physik und eben auch diese Zahl kreisten. Mehrere Klassen aus Neuen Mittelschulen und Gymnasien desselben Wiener (21., genannt Floridsdorf) waren am Tag vor dem internationalen Pi-Day in die Handelsakademie in der Floridsdorfer Franklinstraße (VBS – Vienna Business School) gekommen, um sich unter anderem künstlerisch zu betätigen, mathematische Denksportaufgaben zu lösen, mit Figuren und Würfel aus dem 3D-Drucker zu spielen oder bei Experimenten im Physiksaal mitzumachen.