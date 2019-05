Von der Schmetterlingswiese bis zur Upcycling-Taschenlampe

Kopf-Kino

Das Thema wird in dieser Woche auch künstlerisch umgesetzt - mit Inspirationen einer Künstlerin (Angela Csoka, über Kulturkontakt finanziert). Alle Leinwände zieren schwarze Schattenköpfe - es sind die der jeweiligen Schüler_innen. Im Bereich des Hirns ist der Schatten hell unterbrochen. In weißen „Gedankenblasen“ mal(t)en die Kinder und Jugendlichen, was ihnen zu Nachhaltigkeit in den Sinn kommt/kam. Fast natürlich finden sich viele Bäume, Blumen, Sonne usw.

Caisey: „Ich hab mir überlegt, weil wir ja Insekten brauchen, dass ich eine große Biene male, und Bäume, die wir für den Sauerstoff brauchen. Insekten brauchen wir, damit wir Gemüse und Obst bekommen, weil die ja die pflanzen bestäuben.“

„Eine Sonne, zwei Bäume und Gras“ hab ich gemalt, schildert Sofian, „weil mir die Natur wichtig ist. Ich geh auch sehr oft raus mit Freunden. Ich bin nicht so einer der uroft PlayStation, PC oder so spielt. Ich bin so einer, der eher so rausgeht. Ich treff mich mit Freunden da bei Alt-Erlaa. Wir gehen spazieren auf den Rodelberg, wo wir auch Ball spielen. Es ist schön draußen, das möcht ich mit Freunden genießen.“

Antonio schildert: „Ich hab mir gedacht, dass wir alle halt viel auf der Welt kaputt machen und das sehen wir generell nicht. Aber ich hab mir Energie gespart, weil ich mit meinen Freunden immer rausgehe. Das große Herz steht für Freunde, Freundschaft bedeutet mir sehr viel.“

Auch Idris Bild ist davon geprägt. „Ich mag die Natur und muss drei Mal in der Woche rausgehen, weil sonst hab ich keinen Spaß. Wenn man Ball spielt und niederfällt tut’s schon weh aber nicht so wie am Beton. Deswegen hab ich die Natur gezeichnet und auch einen Mond.“

Manche gehen das Thema viel breiter an, so auch die 12-jährige Laya, die prominent einen Regenbogen in ihre Gedanken malte. „Regenbogen ist eigentlich wie Zufriedenheit, man ist irgendwie friedlich, wenn man in der Natur einen Regenbogen sieht. Bunte Farben find ich sehr schön, aber auch die dunklen find ich schön. Und da hab ich auch so zwei Teile einer Kette gemalt, meine beste Freundin und ich haben auch in echt zwei so halbe Stücke einer Kette. Das Herz steht für die Freundschaft. Und das Symbol da außen sind drei Stücke, wir sind drei beste Freunde.“