Sindbad: Studierte unterstützen Lernhungrige auf ihren Bildungswegen

„Englisch war schon immer mein Lieblingsfach“, erzählt die 15-jährige Negina Azimi aus Linz dem Kinder-KURIER. Mathe ist es mittlerweile auch geworden, das sei früher nicht so gewesen, setzt die Jugendliche fort, die ab dem kommenden Schuljahr die Handelsakademie Rudigierstraße besuchen will. „Meine Schwester geht dort in die Handelsschule“, so die Mittelschülerin, die später auch studieren will.

Ihr die Uni und den Betrieb dort zeigen zu können, darauf freut sich Elisabeth Ulbrich (32), die in Wien Wirtschaft und Geschichte studiert hat und nun an der Linzer Johannes-Kepler-Uni (JKU) am Institute of Technology den Co-Working-Space betreut, wo sich Wissenschaft und Wirtschaft austauschen können sollen.

Bildungs-Tandems

Die beiden haben einander über „Sindbad“ kennengelernt. Dieses Startup im Bereich Social Business, bringt Jugendliche, die bildungshungrig sind, aber nicht die einfachsten Startbedingungen haben mit jungen Erwachsenen, die schon eine Bildungskarriere durchlaufen haben, zusammen. In Tandems, die in der Regel ein Jahr laufen, helfen Letztere den Jugendlichen, den eigenen (Aus-)Bildungs-Weg zu finden, Hürden zu überwinden und mitunter bei Rückschlägen, weiter zu motivieren.