Schmuck kaufen – und damit Kindern in Rumänien helfen

Schmuck-Verkauf zur Finanzierung

Finanziert wird dieses kleine, familiäre Kinderheim durch das Projekt „ Pamipa“. Dabei handelt es sich um fair produzierten gleichnamigen Modeschmuck, der bei verschiedenen Gelegenheiten von sogenannten Care-Partner_innen vertrieben wird. Am leichtesten erklärbar durch den Begriff der Tupperware-Partys. „Wir finanzieren damit alles an Kosten – von der Betreuung über Heizung, Essen, Schulgeld sowie externe psychologische Betreuung für die zwei Zehnjährigen“, so Dr. Andreas Pascher, der mit seiner Frau Nicole dieses Projekt ins Leben gerufen hat zum Kinder-KURIER. „Da wir mit vielen Menschen arbeiten und unsere Kalkulationen nicht öffentlich machen wollen, kann ich Ihnen keine konkreten Zahlen nennen. Aber um einen relevanten Vergleich zu geben: Die Kosten liegen in der Höhe des Verdienstes eines normalverdienenden Akademikers.“ Also mehr als 3.500 € monatlich. „Wir haben zu Weihnachten 700 Euro extra überwiesen für Geschenke an die Kinder und vor allem auch an die Betreuerinnen des Pamipa Hauses“, so Pascher weiter.

Der KiKu war im Sommer im Foyer des Mödlinger Stadttheaters bei der Premiere des alljährlichen Musicals von „teatro“ über einen Tisch mit Armbändern, Halsketten, Ohrsteckern und Ohrringen, Anhängern usw. „gestolpert“, wo Alexandra-Natascha Rubel diesen Pamipa-Schmuck anbot - und auf Nachfrage sofort begeistert von diesem Projekt lossprudelte.