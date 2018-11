Preise für Filme über sehr starke Mädchen

Kinderrechte im Zentrum

Seit vielen Jahren vergibt die jeweilige Kinderjury (11 bis 13 Jahre) auch einen UNICEF-Preis – für jenen Film, der am besten und deutlichsten Kinderrechte thematisiert. Dies trifft sich insofern auch, weil das Kinderfilmfestival immer gegen Ende November stattfindet und am 20. November der internationale Tag der Kinderrechte ist, weil an diesem Tag (im Jahr 1989) die Kinderrechtskonvention in der UNO-Generalversammlung beschlossen worden ist.

Die aktuelle Kinderjury vergab diesen Preis – wie schon oben kurz erwähnt an: „The Breadwinner“, „weil er zeigt, wie das Mädchen Parvana in Afghanistan aufwächst, nicht in die Schule gehen darf und als Bub verkleidet arbeiten muss, damit die Familie was zu essen hat“, schildert Keno (11).

In der Jurybegründung heißt es: „Der Film zeigt das Leben von Parvana, die in Afghanistan lebt. In ihrem Land herrscht Krieg und Kinder werden nicht ausreichend vor den Folgen des Krieges beschützt. Parvanas Bruder Suleyman ist vor einiger Zeit gestorben, als ein Spielzeug explodierte (besonders fiese Form der Landminen, Anm. der Redaktion), das er auf der Straße gefunden hatte. Parvanas Rechte als Kind werden massiv verletzt, denn Mädchen und Buben werden in ihrem Land nicht gleichberechtigt behandelt. Mädchen dürfen nicht alleine aus dem Haus gehen, eine Schule besuchen oder draußen spielen. Erzählt wird dies alles in zwei miteinander verwobenen Geschichten, die in wunderschönen Animationsbildern umgesetzt sind.“