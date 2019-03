Neuer Tag bringt neues Jahr - und neue Hoffnung

Hungerstreik

Das Gegenteil betreiben unter anderem die Leyla Güven, Abgeordnete des türkischen Parlaments. Ab 8. November des Vorjahres begann sie - im Gefängnis (viele Abgeordnete der oppositionellen linksdemokratischen HDP wurden von der Erdoğan-Regierung eingesperrt) die Nahrungsaufnahme zu verweigern. Im Jänner wurde sie aus dem Gefängnis entlassen. Mit ihr befinden sich ca. 300 HDP-Anhänger_innen im Hungerstreik. Auch in Wien beteiligen sich Menschen an dieser Aktion - zwei, die seit 50 Tagen mitmachen, sprachen in der Halle zu den Festgästen.

Die Aktion will erreichen, dass Abdullah Öcalan, der als Galionsfigur des Freiheitskampfes von Kurd_innen in der Türkei gilt, und der seit 20 Jahren in einem türkischen Gefängnis sitzt, wieder Besuch von Verwandten und Anwälten bekommen darf. Seit 8. Nevember 2018 ist er in Isolationshaft.

