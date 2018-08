Zwei Fabel-Bücher, die fabelhaft (mit-)helfen

Hintergrund

1982 kam Ali Mazoudji – gemeinsam mit neun anderen iranischen Kurden nach Wien, um hier zu studieren. Er selbst studierte zunächst Politikwissenschaften, später Völkerkunde, danach Sozialarbeit und zuletzt Konfliktmanagement – alles in Wien und zusätzlich ein halbes Studium Demographie und Ökonomie an der Berliner Humboldt-Universität in der damals noch existierenden DDR. Danach arbeitete er in Wien in der Pensionsversicherung als Sachbearbeiter, später bei der Diakonie als Flüchtlingsberater und seit einigen Jahren bei den Wohnpartnern in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus (dem 15. Bezirk).

Nach Wien kamen er und die neun Studienkollegen aufgrund eines Abkommens des damaligen Führers der Demokratischen Partei Kurdistans im Iran, Dr. Ghassemlou mit der österreichischen Regierung Kreisky. Junge Leute aus seiner Heimat wurden hier Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnet. Sie sollten später am Aufbau des damals nach der Anti-Schah-Revolution befreiten Iranisch-Kurdistan mitwirken. Die Truppen der islamischen Revolution vernichteten allerdings bis 1985 die demokratische Selbstverwaltung, weshalb eine Rückkehr nicht mehr möglich war. 1989 wurde sogar Ghassemlou und zwei Begleiter von iranischen Vertretern in Wien in eine Falle gelockt. Bei vorgeblichen Friedensverhandlungen mit dem Mullah-Regime auf neutralem Boden wurden die drei kurdischen Vertreter erschossen. Die Mörder durften – ungehindert von österreichischen Behörden – ausreisen.

Zur Stiftung in Kobanê

WJAR Weqfa Jina Azad a Rojava wurde vor zwei Jahren von kurdischen und arabischen Frauen gegründet. Durch Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Kindern vor Ort will die Stiftung verhindern, dass die Menschen von Kobanê und der Umgebung ihre Dörfer und Städte verlassen und sich auf eine gefährliche Reise nach Europa begeben.

WJAR hat bisher schon sechs Kindergärten aufgebaut und plant die Gründung von Kooperativen zum Anbau landwirtschaftlicher Produkte und zur Erzeugung von Milchprodukten sowie den Aufbau von Nähereien.