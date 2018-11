Nach drei Stunden Training, „turn ich weiter“

Meistersprung

Neben der riesigen Matte rennt Richi (20) die Bahn entlang, um am Ende einen Salto mit Drehung am Gerät Sprung (vielfach auch Pferd genannt) zu vollführen. . An diesem Gerät ist er österreichischer Jugendmeister.

An der Stirnseite der Halle sind zwei Hochrecks aufgebaut und an diesen drehen die Turner_innen ihre „Riesen“ – mit Sicherung und fallweiser Hilfe ganze Kreise. Extra für Vorweihnachts-Spots auf SchauTV hat sich Katrin mit rotem Kostüm als Weihnachtsfrau gewandet, um auch hier so wie am Boden so manches Kunststück zu zeigen. Einige andere Turnerinnen haben rote Weihnachtsmützen aufgesetzt, die ihnen beispielsweise bei Drehungen am Stufenbarren natürlich vom Kopf fallen.