Wenigstens ein Leistungszentrum, das viel länger offen hat!

Wie weit verbreitet ist Kunstturnen in Österreich?

Kunstturnen ist in Österreich als Geräteturnen bekannt. Es hat leider nicht diesen Stellenwert, eher einen Billig-Sport-Geruch. In den USA boomt Turnen. Da kommen Massen in die Vereine und natürlich haben sie dann auch bei Olympia die entsprechenden Top-Ergebnisse.

Ich würde sagen, insgesamt gehen vielleicht rund 80.000 und ein bisschen mehr turnen, aber auf hohem Leistungsniveau haben wir in Österreich keine 90 Kinder.

Woran liegt das?

Turnen ist nicht so bekannt, es ist ein sehr zeitintensiver Sport, der für spätere Spitzenleistungen schon mit fünf oder sechs Jahren beginnen muss.

Außerdem gibt es nicht viele Leistungszentren (zwei in Wien, in sieben Bundesländern jeweils nur eines, nur in Vorarlberg gibt es ein bisschen mehr Förderung und drei Leistungszentren), nicht so viele Turnsäle, die jederzeit zugänglich sind. Wenn Kinder bis 16 Uhr in der Schule sind, könnten sie erst gegen 17 Uhr zum Training kommen, wir haben dann die Halle nicht mehr so lange, da wir drei Stunden trainieren müssen.

Und die Bezahlung! Es sind nur ganz wenige Trainerinnen und Trainer angestellt und versichert. Viele machen das nebenberuflich oder freiwillig ohne Bezahlung, manche machen das selbstständig. Wir bräuchten auch viele Männer, die die schweren Geräte heben oder dann schon schwerere Jugendliche stützen.

Man macht sehr viel mit Liebe zu diesem Sport.

Wenn Sie Wünsche frei hätten in Sachen Sport-Turnen, was wäre der?

Chancen zum Arbeiten für Trainerinnen und Trainer und die entsprechenden finanziellen Mittel auch für ein Leistungszentrum, das viel länger offen hat. Wo Leute auch spät am Abend oder sehr früh trainieren kommen könnten.