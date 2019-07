„Mama, geh ins Elterncafé, ich hab keine Zeit!“

Zahlen, Daten, Fakten

In dieser Aussendung werden auch ein paar Fakten übermittelt:

Zwölf Kinder mit Regierungserfahrung: Einmal wöchentlich wählen die Kinderstadt-Bürger_innen ihre Regierung.

41 Kinder wurden zu Streitschlichter_innen ausgebildet.

Bei der zweiten „Fridays for Future“-Demo in der Kinderstadt nahmen fast 70 Kinder teil.

86 eigene Unternehmen wurden in den drei Wochen gegründet, darunter das erste Kino, eine Wahrsagerei, ein Tattoo-Studio, Berufsberatung und eine Zeitung. Die Forschungsstation hat ein kleines Klavier mit 5 Tasten und ein großes mit 11 Tasten gebaut, die Denkfabrik hat über 500 Komplimente verteilt.

150 Erste-Hilfe-Kurse im Kinderstadt-Krankenhaus

2.100 Mini-Salzburg-E-Cards ausgestellt

An einem durchschnittlichen Tag wurden in der Gastro 1.845 Becher abgespült und im Erwachsenen-Café insgesamt wurden 6.500 Kugeln Eis verkauft.

In der Elektrowerkstatt wurden 50 Elektrogeräte repariert, Vibrobots, Ventilatoren, LED-Schilder, „Buzzer“, Smileys, Elektroschrott-Skulpturen aus Handyschrott und Heißer-Draht-Spiele gebaut

Im Medienlabor wurden 125 Logos entworfen und 143 Beiträge auf der online-Seite veröffentlicht, 6 Fahrzeuge mit insgesamt 18 Sitzplätzen wurden beim Fahrzeugbau gebaut - alle ohne Motor. 100 Kinder haben den Führerschein gemacht, das auffälligste Fortbewegungsmittel war die „Plastika“ - ein aus XXX Plastikflaschen upgecycelter Katamaran.

Weiters gab es Flashmobs, Silly Walks und 90 Talente-, Quiz- und Modeshows in 14 Tagen sowie die obligatorische Riesenparty zum Abschluss. In der dritten Spielwoche hat die Malerei die Welt nicht nur bunter gemacht, sondern auch viel Glitzer in die Eisarena gebracht. Zahleiche Besuche aus den Partnerstädten wie Mini-München und eine Delegation aus China rundeten das Programm ab.

50.000 Salettis – so die Währung von Mini-Salzburg – Steuern

76 Hochzeiten

Eine Scheidung

15 Adoptionen

Zum Abschluss noch ein Zitat aus der Zeitung „Kinder-Flash“ vom letzten Tag der diesjährigen Kinderstadt: „Es ist wie die beste Schule. Es kann nicht besser werden.

https://minisalzburg.spektrum.at/