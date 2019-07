Kinder managen ihre Stadt derzeit in der Nordbahnhalle

Was alles möglich wäre, wenn die Nordbahnhofhalle nicht abgerissen würde, zeigt seit einigen Tagen mehr als deutlich die Spielstadt in und um diese Halle. Wie bei Rein ins Rathaus – alljährlich gegen Ende der Sommerferien – haben hier Kinder das Sagen. 7- bis 15-Jährige arbeiten – für 4 NOBA netto die Stunde -, konsumieren und bestimmen in den täglichen Versammlungen der Bürger_innen das Geschehen.

Markterfahrung

Gewurl und Gewusel in den einzelnen Bereichen, ob Handwerk oder Küche, Beauty-Salon oder Hochschule, Bauhof oder Zeitungsredaktion, beim Radio oder im Garten mit vielen Kräutern. Geduldig mörsern Maria und Jakob frisch gepflückte Kräuter, um sie mit Salz zu vermengen. „Die kommen dann in ganz kleine Sackerl und werden hier im Hof beim Verkaufsstandln für NOBA verkauft. Die 7-jährige Elena mit grüner Gartenschürze ist eine, die immer wieder ins wildwuchernde Gebüsch am Rande dieses Hofes beim Ende der Halle geht, um Grünzeug zu holen oder Kräuter in einem Hochbeet mitten im Hof zu pflücken. Rund um einen Teil dieses Hofs stehen Marktstände. Gavin (10) bietet Karotten, Rote Rüben aber auch Weckerl, Kipferl-Hälften und mit Gemüse belegte Brote an. Dies ist der einzige Job, dessen Arbeitskarte er sich beim Arbeitsmarktservice, vor dem – wie in allen Kinderstädten – die längsten Schlangen stehen, geholt hat. „ich bin heute den zweiten Tag da und immer beim Markt. Das macht mir Spaß, das kenn ich auch schon von meinem Opa, der hat einen Stand bei einem Markt im zehnten Bezirk. Dort verkauft er Klamotten. Aber Bäckerei könnt ich mir auch vorstellen, vielleicht wird ich heute oder an einem anderen Tag dort arbeiten.“

In der geräumigen Küche treffen wir gerade Seyyid, der Birnen und anderes Obst fein säuberlich schneidet und in eine große Metallschüssel kippt. Vorne an der Verkaufstheke stehen Danijel und Mazaniel. Sie bieten die schon angefertigten Obstspieße, belegte Brote und Sandwiches an. Das wird bei der Versammlung der Bürger_innen um 14 Uhr zu wenig sein, spontane Sprechchöre nach Pizza werden erschallen.