Logo zum Angreifen für die Übungsfirma aus dem 3D-Drucker

3D-Druck, Homepage, Facebook-Seite

Filip Vasić, Samin Tolou, Laura-Marie Jina, Berfin Ünver und Nataša Marić vertraten die Übungsfirmen FBS - Fit for better shape sowie baumoritz. Die erstgenannte hat das seit vielen Jahren von der immer weiter gegebenen Übungsfirma – in einer solchen erlernen die Jugendlichen durch virtuelle Geschäftsvorgänge die in der Wirtschaftspraxis erforderlichen Dinge anschaulicher als durch theoretische Übungen – entworfene Logo nun in eine dreidimensionale Form gebracht. Checker dafür ist vor allem der erstgenannte Schüler. Filip Vasić hat, wie er erzählt schon im Alter von 12 Jahren eigene Computer zusammengebaut.

Auch wenn 3D-Druck das haptische Highlight des Pressegesprächs war, so spielt sich doch auch viel „nur“ in den Devices, in denen die menschliche Software (Gehirn) mit der auf den Endgeräte installierten software, den Programmen, arbeiten ab. Bleiben wir noch bei den erwähnten Übungsfirmen: Laura-Marie Jina ist verantwortlich sowohl für die Homepage der FBS als auch den Auftritt in den sozialen Netzwerken wie Facebook.