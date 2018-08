Kinder sammelten mit Selbstgemachtem Spenden für 13 Ziegen

Engagiert ihr euch sonst in eurem Ort, in der Schule?

Alle drei fast im Chor: „noch nicht, das war unsere erste Aktion. Aber wir wollen so was schon öfter machen, weil es einfach toll ist, Menschen helfen zu können, damit es ihnen besser geht.“

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, nach Wien zu fahren, um das Geld direkt bei der Caritas abzugeben?

Anna: „Die Oma hat gefragt: „Kommt das gespendete Geld auch wirklich direkt dort an?“ Und dann hat die Mama deswegen bei der Caritas angerufen und die haben gesagt, wir können vorbeikommen. Das haben wir gemacht und die haben uns dann dort noch mehr von der Aktion erzählt und wie das Geld zu den Leuten in den Dörfern kommt.“

Was macht ihr sonst am liebsten in eurer Freizeit?

Alle drei: „Es kommen oft Freunde zu uns, wir haben im Garten einen Pool.“

Maria: „Ich lese jetzt sehr gerne, am liebsten Detektivgeschichten und ich turne. Jetzt in den Ferien nur zu Hause, da habe ich eine Matratze am Boden auf der ich Handstände machen kann.“

Anna: „Ich lese auch sehr viel, am meisten mag ich Fabelgeschichten. Seit kurzem lese ich aber auch Romane. Und ich zeichne sehr gerne!“

Stefan: „Am liebsten spiele ich Nerf mit den Schaumstoffpatronen.“

Anna: „Ja da rennt er durch den Garten und schießt auf die Hausmauer!“

Stefan: „Ich will auch einmal Jäger werden wie der Opa.“

