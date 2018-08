Eine Ziege schenken - als (Über-)Lebens-Chance

Hintergrundinfos: Glockenläuten Hungerhilfe

Glockengeläut ist der Begleiter von Ausnahmesituationen. Derzeit befinden wir uns im menschlichen Ausnahmezustand. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Hunger ist kein Naturereignis, sondern ein Skandal. Denn wir können es, wenn wir es wollen, schaffen, dass kein Kind mehr an Hunger sterben muss. Hunger ist die Folge von kriegerischen Konflikten, er ist die Folge von unzureichenden Bildungssystemen, von schlechter Gesundheitsversorgung, von schwachen Regierungen und von Ungerechtigkeit und Armut. Um auf den Skandal Hunger aufmerksam zu machen, läuteten am Freitag, dem 27. Juli - zur Sterbestunde Jesu - für 5 Minuten in 3000 Pfarren Österreichs die Kirchenglocken. Dieses starke Signal der Solidarität mit Menschen, die hungern müssen, soll daran erinnern, dass auch wir es in der Hand haben, die Not zu lindern. Denn Hilfe kommt an, rettet Leben und ist größer als Hunger.

150.000 Kinder vor Hunger bewahren

Weltweit leiden 815 Millionen Menschen an chronischem Hunger und haben nicht genug zu essen. Besonders Kinder sind schwer betroffen. Weltweit ist durchschnittlich eines von vier Kindern bis zu 5 Jahren von Mangel- bzw. Unterernährung betroffen, insgesamt sind das also etwa 155 Millionen Kinder. In Afrika ist jedes 3. Kind südlich der Sahara chronisch unterernährt.

Wenn Kinder über Monate, über Jahre hinweg zu wenig essen und vor allem auch zu wenig hochwertiges Essen bekommen, hat das grauenhafte Folgen: Unterernährung in den ersten Lebensjahren verringert das Wachstum und macht die Kinder anfälliger für Krankheiten und Infektionen. Sie erleiden einen Rückstand, den sie nie wieder aufholen können. Diese Kinder bleiben zu klein für ihr Alter, und die permanente Mangelernährung führt zu schlecht ausgebildeten kognitiven, sprachlichen und sensomotorischen Fähigkeiten.