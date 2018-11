Jugendparlament: „Mehr und aktuellere politische Bildung!“

Diskussionsfreudigkeit stärken

In diese Richtung argumentierte vor allem Angelique vom Gymnasium St. Martin in Villach ( Kärnten). Wer sie diskutieren sieht, hört und erlebt, kann kaum glauben, was sie dem Kinder-KURIER später im Gespräch anvertraut: „Im Kindergarten und in der Volksschule war ich noch ein eher sehr schüchternes Kind.“

Wie’s zum Wandel kam, will der KiKu natürlich wissen.

„Meine Eltern haben mich dabei unterstützt selbstbewusster zu werden und haben gefördert, dass ich meine Meinung sage, auch gegen sie argumentiere. Ein so ein Schlüsselerlebnis war, dass ich ein neues Handy wollte, weil meines dauernd abgestürzt ist. Naja, dann diskutiere, warum du’s brauchst, zähle Argumente auf. So hat meine Diskussionskarriere begonnen. Je selbstbewusster ich geworden bin, desto mehr trau ich mich, meine Meinung zu vertreten, auch gegenüber von Lehrerinnen und Lehrern.“