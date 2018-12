Alle sollten vor der ersten Wahl politische Bildung haben

Als Unterrichtsprinzip von der 1. Klasse Volksschule an

Sigrid aus dem Bildungministerium, zuständig für politische Bildung, war als eine von zwei Expertinnen von der Demokratiewerkstatt eingeladen worden, für Sachfragen zur Verfügung zu stehen.

Was waren die häufigsten Sachfragen der Schülerinnen und Schüler?

Wie es insgesamt um politische Bildung steht. Sie kennen die jeweilige Situation in ihrer Schule, in ihrem Schultyp, aber darüber hinaus wollten sie wissen, wie es insgesamt im Schulbereich aussieht.

Was würden Sie sich als Expertin in diesem Bereich wünschen?

Es gibt eine stetige Weiterentwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Politische Bildung ist schrittweise besser verankert worden, hat mehr Platz in Lehrplänen, aber es ist immer Luft nach oben. Es gibt genügend Bereiche wo mehr getan werden könnte.

Außerdem ergeben sich durch neue Gegebenheiten neue Fragen und Herausforderungen wie etwa durch die Digitalisierung.

Es gab in der Pause etliche Diskussionen, ab wann politische Bildung stattfinden solle, was ist Ihre Meinung?

Politische Bildung findet laut Lehrplan ab der 1. Klasse Volksschule statt und das ist gut so. Es gibt den Grundsatzerlass und das Unterrichtsprinzip. In fast jeder Volksschulklasse finden auch demokratische Zusammenkünfte statt, wo in der Klasse etwas ausgemacht, vereinbart und so Demokratie praktisch gelernt wird. Dazu kommen viele Themen im Sachunterricht wie das Gemeinwesen kennenzulernen, die Umgebung, auch für Kinder und Jugendliche relevante Einrichtungen ... all das zwar nicht als eigenes Fach aber integriert im Schulalltag.

Bei der Frage eigenes Fach, ab welcher Schulstufe wäre das Ihrer Meinung nach wichtig?

Wichtig ist ein sowohl als auch.