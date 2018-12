Gipshände, Tapeten, Stoff und Videos

Lehrlinge und „Heimat machen“

Unter den 30 Projekten sind auch sechs, die in Berufsschulen bzw. Einrichtungen zur überbetrieblichen Lehrlingsausbildung entstanden sind. Aus dem Technologiezentrum von Jugend am Werk kamen zum Eröffnungsabend die Damenbekleidungsgestalterinnen Serife Kizilirmak, Jasmina Makowitsch, Nicole Stöffler, Marziyeh Tavakoli und Julia Weigl um ein bisschen über die Teile für das zusammen-gepuzzlete Ausstellungsstück und die Gedanken dahinter darzulegen, nachdem der Kinder-KURIER sie befragte. Sie hatten mit dem Volkskundemuseum Wien zusammengearbeitet und dort die Ausstellung „heimat: machen“ besucht. „Dann haben wir uns überlegt, was für uns Heimat ist“, beginnen sie zu erzählen.

„Zu Heimat sind mir als erstes Berge eingefallen, drum hab ich bei meinem Stoff Bögen gestaltet, die an Berge erinnern“, schildert Serife Kizilirmak. Nicole Stöffler „fallen bei Heimat als erstes Pusteblumen ein, eine solche hab ich gezeichnet und auf eine Dirndlschürze gedruckt“. Blumen – neben Familie – stehen auch für Marziyeh Tavakoli für Heimat, „um Blumen musst du dich immer kümmern, wie bei der Familie und das ist für mich Heimat.“ Familie ist's auch, was Jasmina Markowitsch als erstes dazu in den Sinn kommt. Chilli verbindet Julia Weigel mit Heimat und schickt auf den vielleicht fragenden Blick nach: „Ich hab zwei Jahre in Thailand gelebt und immer scharf gegessen.“ Und ein Chilli-Muster ist auch deutlich auf einem der Stoffteile in der Ausstellung zu sehen.