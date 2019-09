Ewig leben? Wie soll denn das gehen?

Gespenstisch

Aus all diesen Gedankengängen bauten die Gruppe Spitzwegerich ein recht schräges, teilweise fast gruseliges Stück zwischen Figurenspiel, Animation, Schauspiel und nicht zuletzt dem Einsatz von Musik und Text – eigenem und Zitaten - für die kleine Bühne in diesem Theater in der Währinger Straße ( Wien-Alsergrund). Vier Typen wollen in diese „Unsterblichkeit“, stecken ihre Köpfe in die Glasröhren und warten auf das Einfrieren, sozusagen den Upload ihres Gehirns in die ewige Cloud.

Die Verzögerung, das Hängenbleiben beim Upload, wird – auf die Spitze getrieben – gespielt vom Boten, der gespielte Texthänger hat, jeweils ein paar Augenblicke davor wieder einsteigt, samt den entsprechenden exakten Wiederholungen. Letztlich ist’s aber nur er, der den Upload seines Kopfes schafft – und später weiterlebt – zunächst in Form einer Puppe…

