Erstes vielfältiges Lernen fürs Leben

Weit mehr als 1000 Kinder unter sechs Jahren und ihre Pädagog_innen in Dutzenden Kindergärten quer über Österreich verstreut machten am Donnerstag darauf aufmerksam, was und wie sie lernen. Manche zogen in Spaziergängen mit Tafeln durch die Umgebung ihrer Bildungseinrichtung. Andere luden beispielsweise Eltern in die Kindergärten, damit die live miterleben, wie Spiel und Lernen keine Gegensätze, sondern Einheiten sein können...