Drei bis vier Mal lachen pro Schulstunde

Jede Schulstunde in der nicht drei bis vier Mal gelacht wird, ist eine verlorene Unterrichtseinheit. So könnte sich das Ergebnis einer neuen Studie in Abwandlung eines Charlie Chaplin zugeschriebenen Zitats zusammenfassen lassen. Der Humor-Meister soll gesagt haben: „Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.“

Im Nachhilfeinstitut Lernquadrat in der Wiener Mariahilfer Straße präsentierte Studienautorin Claudia Jennel Dienstagvormittag ihre Literaturstudie „Lernen und Lachen“. Dafür hatte sie Dutzende Studien und Untersuchungen aus dem angloamerikanischen Raum, aus Griechenland und Deutschland durchforstet. Lange war Humor für Pädagog_innen verpönt, es galt der alte Satz vom „Ernst des Lebens“, der mit der Schule beginne. Erst in den vergangenen Jahrzehnten wurde das alte Dogma ansatzweise überwunden.

Selbstironie

Humor und Lachen dienen einerseits der Auflockerung sowohl in angespannten Situationen als auch um bei abflachender Konzentration wieder Aufmerksamkeit zu erzielen. Sie können aber auch ein positives Klassenklima erzeugen. Dafür darf das Lachen nie auf Kosten einer Schülerin/eines Schülers gehen. Miteinander lachen, nicht über jemanden lachen. Ausnahme vielleicht: Die Lehrkraft nimmt sich selber auf die Schaufel, bricht damit auch die Hierarchie.

Ausgangspunkt für die Studie, so LernQuadrat-Gründer Konrad Zimmermann: „Ich war selber zehn Jahre Lehrer an einer HTL, habe die Stunden jeweils mit einem Witz begonnen, bis mir Jugendliche gesagt haben, dass ich nicht gut Witze erzählen kann. Aber lernen beginnt mit einem Lachen, das hab ich dann eben anders versucht.“ Und aus der jahrelangen Erfahrung mit seinen Lernhilfe-Instituten: „Zu uns kommen ja oft Kinder und Jugendliche, die in der Schule nicht viel zu lachen haben und eben Nachhilfe brauchen. Wir wollen ihnen vermitteln, dass lernen Freude und Spaß machen kann.“ So lernen sie freiwillig, gerne und damit verbessern sie ihre Leistungen.