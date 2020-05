90-Jährige schenkte zum Geburtstag 70 - von 220 - Masken

„Happy Birthday“ erklang auf dem Platz vor dem Pensionisten-Wohnhaus Haidehof in Wien Simmering am Dienstagmittag. Immer schön mit Abstand und rein durften die Gratulant_innen (noch) nicht. Die Jubilarin, Hilde Ceh, war am Tag zuvor 90 Jahre geworden. Da waren natürlich ihre Verwandten zu Besuch. Nun aber waren Menschen gekommen, die sie erst eine Woche zuvor kennen gelernt hatte. Und sie schenkte selbst viel: Die ersten 70 Nase-Mund-Masken, die sie seither auf ihrer Maschine in ihrem Zimmer genäht hatte. Insgesamt will sie 220 schaffen für alle Simmeringer Maturant_innen für deren schriftliche Abschluss-Prüfungen.