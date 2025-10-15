Neues Leben für "Felix" +++ Proteste gegen neuen ÖBB-Fahrplan +++ Zu Besuch bei Künstler Harry Raab

Käfigbär "Felix" hat ein hartes Leben hinter sich. Nun kann er im Waldviertel seine letzten Jahren verbringen.

KURIER-Redakteurin Katharina Salzer hat "Felix" im Bärenwald Arbesbach besucht.

Am 14. Dezember tritt der neue ÖBB-Fahrplan in Kraft - mit weitreichenden Veränderungen für Pendlerinnen und Pendler aus dem Süden, was für Proteste sorgt.

Die Vor- und Nachteile des neuen Fahrplans hat KURIER-Reporter Patrick Wammerl für Sie zusammengefasst.

Am Wochenende gehen die Tage der offenen Ateliers in Niederösterreich über die Bühne. Mit dabei ist auch Harry Raab aus dem Weinviertel, der Skulpturen aus Holz und Stein sowie Gemälde schafft.

KURIER-Redakteurin Michaela Höberth hat den Künstler in seinem Skulpturengarten besucht.

