Heute ist Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Eine aktuelle Studie der Anti-Defamation League (ADL) in New York zeigt erschreckende Wissenslücken in unserer Gesellschaft. Ein Fünftel der Erwachsenen weltweit hat noch nie vom Holocaust gehört. Nur 48 % erkennen das historische Ereignis als solches an. Auch in Österreich weiß jeder siebente Jugendliche nicht, was der Holocaust ist. (red. 27.1.2025)