YANUNI – Die Stimme des Amazonas: Premierentickets zu gewinnen

YANUNI – DIE STIMME DES AMAZONAS - Ab 24. April im Kino!

YANUNI ist ein filmisches Porträt Juma Xipaias, einer indigenen Anführerin aus dem brasilianischen Amazonasgebiet, die aus einem abgelegenen Dorf an die vorderste Front des Klimaschutzes tritt. Nach sechs Attentaten auf ihr Leben wird sie zur ersten Staatssekretärin für indigene Rechte in Brasilien ernannt. Gleichzeitig leitet ihr Ehemann als Bundesagent der Umweltbehörde IBAMA gefährliche Einsätze gegen illegale Goldschürfer. Während Juma sich durch politische Macht, wachsende Bedrohungen und eine bevorstehende Mutterschaft bewegt, wird sie mit den persönlichen Kosten des Widerstands konfrontiert. Zugleich intim und episch erzählt YANUNI eine kraftvolle Geschichte über indigene Selbstbestimmung, Liebe und den dringenden Kampf um den Schutz unseres Planeten.

Intim und episch zugleich, erzählt YANUNI – DIE STIMME DES AMAZONAS in beeindruckenden Bildern eine packende Geschichte über indigene Souveränität, Liebe und den dringenden Kampf um unseren Planeten.

Der österreichische Regisseur Richard Ladkani („Sea of Shadows“, „The Ivory Game“) erzählt in seinem neuen Film die Geschichte von Juma Xipaia, einer indigenen Anführerin aus dem Herzen des Amazonas – produziert von u.a. Leonardo diCaprio, auf Festivals weltweit über zwanzigmal ausgezeichnet und auf der Oscar Shortlist als Bester Dokumentarfilm.

Oscars 2026: Auf der Shortlist für Bester Dokumentarfilm

Berlinale: Cinema for Peace Award (International Green Film Award)

Tribeca Filmfestival: Abschlussfilm

Savannah Filmfestival: Beste Regie, Bester Dokumentarfilm

Filmfestival São Paulo: Publikumspreis

SunCine Filmfestival: Bester Dokumentarfilm

Montrose Filmfestival: Publikumspreis

u.v.m.

Mehr Infos zum Film: Yanuni - Die Stimme des Amazonas « Polyfilm

Tickets: YANUNI – DIE STIMME DES AMAZONAS im Gartenbaukino | Gartenbaukino Wien

Teilnahmeschluss: 08.04.2026