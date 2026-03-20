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Vienna Whisky Festival 2026: Tickets zu gewinnen

KURIER verlost Tickets für das exquisite Spirituosenfestival 2026 am 17. und 18. April in der Ottakringer Brauerei in Wien
KURIER Marketing
20.03.2026, 12:55

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Vienna Whisky Festival 2026

Am 17.+18. April 2026 verwandelt sich die Ottakringer Brauerei erneut in einen internationalen Treffpunkt für Whisky-Liebhaber*innen. Das Vienna Whisky Festival präsentiert eine beeindruckende Auswahl von rund 80 Whisky-Marken und hunderten Sorten aus aller Welt und bietet eine Plattform für Kenner*innen und Neulinge, die die Faszination dieses edlen Tropfens entdecken wollen.

Ob schottische Highlands, irische Destillierkunst, japanische Raffinesse oder New World Whiskys – das Vienna Whisky Festival bringt die ganze Bandbreite der Whisky-Welt nach Wien. Besucher*innen haben die Gelegenheit, direkt mit Vertreter*innen der Marken ins Gespräch zu kommen, seltene Abfüllungen zu probieren und bei den Masterclasses tiefer in die Kunst der Whisky-Herstellung einzutauchen. Expert*innen aus der Branche teilen ihr Wissen über verschiedene Reifeprozesse, Fasslagerungen und Aromenprofile – ein Highlight für alle, die Whisky nicht nur genießen, sondern auch verstehen möchten. Begleitet wird die Whisky-Vielfalt von Dudelsack-Spieler*innen und kulinarischen Highlights – ein rundum gelungenes Erlebnis.

Wer dabei sein möchte, sollte sich rasch um Karten bemühen, denn die letzten Jahre war das Festival stehts ausverkauft.

Mehr Infos: Whisky-Frühling - Spiritsfestivals
Tickets: Vienna Whisky Festival | Tickets kaufen bei Tickethead
Teilnahmeschluss: 12.04.2026

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