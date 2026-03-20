Vienna Whisky Festival 2026: Tickets zu gewinnen

Vienna Whisky Festival 2026

Am 17.+18. April 2026 verwandelt sich die Ottakringer Brauerei erneut in einen internationalen Treffpunkt für Whisky-Liebhaber*innen. Das Vienna Whisky Festival präsentiert eine beeindruckende Auswahl von rund 80 Whisky-Marken und hunderten Sorten aus aller Welt und bietet eine Plattform für Kenner*innen und Neulinge, die die Faszination dieses edlen Tropfens entdecken wollen.

Ob schottische Highlands, irische Destillierkunst, japanische Raffinesse oder New World Whiskys – das Vienna Whisky Festival bringt die ganze Bandbreite der Whisky-Welt nach Wien. Besucher*innen haben die Gelegenheit, direkt mit Vertreter*innen der Marken ins Gespräch zu kommen, seltene Abfüllungen zu probieren und bei den Masterclasses tiefer in die Kunst der Whisky-Herstellung einzutauchen. Expert*innen aus der Branche teilen ihr Wissen über verschiedene Reifeprozesse, Fasslagerungen und Aromenprofile – ein Highlight für alle, die Whisky nicht nur genießen, sondern auch verstehen möchten. Begleitet wird die Whisky-Vielfalt von Dudelsack-Spieler*innen und kulinarischen Highlights – ein rundum gelungenes Erlebnis.

Wer dabei sein möchte, sollte sich rasch um Karten bemühen, denn die letzten Jahre war das Festival stehts ausverkauft.